США намерены передать Украине два катера

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Соединённые Штаты рассчитывают передать Украине ещё два катера береговой охраны, заявил и. о. помощника госсекретаря Филип Рикер во время виртуального американо-украинского форума.

«Как подчеркнул госсекретарь Блинкен в Киеве, мы продолжим двустороннюю работу с Украиной по укреплению, к примеру, морского потенциала Украины в Чёрном море. Мы рассчитываем доставить Украине два катера класса Island в дополнение к двум, что мы уже предоставили в ноябре 2019 года. Думаю, что это произойдёт позднее в этом месяце», — цитирует американского дипломата РИА Новости.

Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для вооружённых сил.

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