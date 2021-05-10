Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 252 798
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (10 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 49 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 252 798», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 243 731 человек, более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.