Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 252 798

В Молдавии за сутки выявили 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 252 798.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (10 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 49 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 252 798», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 243 731 человек, более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.