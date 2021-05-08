Жители Донецка рассказали о родственниках, которых потеряли из-за конфликта в Донбассе

На YouTube-канале RT Россия опубликован репортаж Алёны Березовской «О ком скорбит Донецк. Жертвы войны», в котором показаны три осиротевшие семьи из Донецка. В ролике, в частности, представлена история Элеоноры Гавришенко, потерявшей отца, который воевал в ополчении самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Также в репортаже рассказывается о Вардане Багдасаряне, который сам растит внука после того, как мама мальчика погибла из-за обстрела.

Ещё одним героем выпуска стала дочь Светланы Волковой, которая погибла, работая медсестрой в ополчении.