Жители Донецка рассказали о родственниках, которых потеряли из-за конфликта в Донбассе
На YouTube-канале RT Россия опубликован репортаж Алёны Березовской «О ком скорбит Донецк. Жертвы войны», в котором показаны три осиротевшие семьи из Донецка. В ролике, в частности, представлена история Элеоноры Гавришенко, потерявшей отца, который воевал в ополчении самопровозглашённой Донецкой народной республики.
- © RT Россия / YouTube
Также в репортаже рассказывается о Вардане Багдасаряне, который сам растит внука после того, как мама мальчика погибла из-за обстрела.
Ещё одним героем выпуска стала дочь Светланы Волковой, которая погибла, работая медсестрой в ополчении.
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