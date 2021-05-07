В Молдавии за сутки выявили более 200 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 252 413.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (7 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 252 413», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 242 796 человек, более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.