В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 333 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 252 153.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (6 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 333 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 252 153», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 242 363 человека, более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.