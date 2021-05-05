В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 363 732

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 363 732.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 354 212 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 920 422 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2592 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.