В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 363 732
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 354 212 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 920 422 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2592 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.