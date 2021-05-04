В Белоруссии за сутки выявили около 700 случаев коронавируса
- Reuters
За сутки от коронавируса вылечились 617 человек. Всего за время пандемии выписали 353 081 пациента, 2582 заболевших коронавирусом скончались.
Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.