В Белоруссии за сутки выявили около 700 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 697 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 362 594, сообщил Минздрав республики.

За сутки от коронавируса вылечились 617 человек. Всего за время пандемии выписали 353 081 пациента, 2582 заболевших коронавирусом скончались.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.