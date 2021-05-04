Один военный ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Один военнослужащий самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб от огня снайпера со стороны вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей республики», — говорится в сообщении.

По данным агентства, инцидент произошёл 3 мая, снайперский огонь был вёлся со стороны села Водяное.

Ранее украинские силовики обстреляли окраины Донецка и юг самопровозглашённой Донецкой народной республики из миномётов.