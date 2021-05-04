Один военный ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
- Reuters
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей республики», — говорится в сообщении.
По данным агентства, инцидент произошёл 3 мая, снайперский огонь был вёлся со стороны села Водяное.
Ранее украинские силовики обстреляли окраины Донецка и юг самопровозглашённой Донецкой народной республики из миномётов.