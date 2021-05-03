В Армении парламент не избрал Пашиняна новым премьером

В Армении депутаты не стали избирать исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы.

Трансляцию вели местные телеканалы.

Как заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян, за избрание Пашиняна отдал свой голос один депутат, против проголосовали трое, а воздержались — 75.

«Пашинян не избран премьер-министром», — цитирует его ТАСС.

Ранее правящая фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства для проведения досрочных выборов.

25 апреля Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов в республике.

Также он рассказал, что выступит кандидатом на пост главы кабмина от партии «Гражданский договор».