В Армении парламент не избрал Пашиняна новым премьером

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В Армении депутаты не стали избирать исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы.
В Армении парламент не избрал Пашиняна новым премьером
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Трансляцию вели местные телеканалы. 

Как заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян, за избрание Пашиняна отдал свой голос один депутат, против проголосовали трое, а воздержались — 75.

«Пашинян не избран премьер-министром», — цитирует его ТАСС.

Ранее правящая фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства для проведения досрочных выборов.

25 апреля Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов в республике.

Также он рассказал, что выступит кандидатом на пост главы кабмина от партии «Гражданский договор».

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