В Армении парламент не избрал Пашиняна новым премьером
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- РИА Новости
Трансляцию вели местные телеканалы.
Как заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян, за избрание Пашиняна отдал свой голос один депутат, против проголосовали трое, а воздержались — 75.
«Пашинян не избран премьер-министром», — цитирует его ТАСС.
Ранее правящая фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства для проведения досрочных выборов.
25 апреля Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов в республике.
Также он рассказал, что выступит кандидатом на пост главы кабмина от партии «Гражданский договор».