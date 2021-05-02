В МВД Белоруссии заявили, что не допустят попытки переворота

Короткая ссылка
Заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ заявил, что власти не допустят государственного переворота в республике.

«Хочется сказать тем лицам, которые ещё тешат в себе какие-то надежды (о госперевороте). Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь? Хочу сказать одно: никогда этого не получится», — приводит ТАСС его слова.

По словам замминистра, белорусы не поддержат действия, которые могут привести к крови, насилию, полному хаосу.

«И народ это не поддерживает, и молодёжь это не поддерживает. Все прекрасно увидели, к чему это может привести. Что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу, к откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут на Украине», — сказал Карпенков.

Ранее сообщалось, что комитет госбезопасности Белоруссии запросил у компетентных органов США правовую поддержку в связи с расследованием дела о подготовке госпереворота в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить