В Молдавии за сутки выявили 175 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 251 335.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (2 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 251 335», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 240 824 человека, более 5,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.