Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с праздником Светлой Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землёй наполняются светом озарённые вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также добавил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.

«Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо православной церкви и братских народов Белоруссии и России», — пожелал Лукашенко патриарху.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла.