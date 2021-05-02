Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла
Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землёй наполняются светом озарённые вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих», — говорится в поздравлении.
Лукашенко также добавил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.
«Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо православной церкви и братских народов Белоруссии и России», — пожелал Лукашенко патриарху.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла.