Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с праздником Светлой Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землёй наполняются светом озарённые вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также добавил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей. 

«Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо православной церкви и братских народов Белоруссии и России», — пожелал Лукашенко патриарху.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла.

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