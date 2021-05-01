В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Молдавии за сутки подтвердили 323 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 251 160.
В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (1 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 323 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 251 160», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 240 393 человека, более 5,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить