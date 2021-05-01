Украина договорилась с Pfizer о поставке ещё 10 млн доз вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договорённости на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт», — говорится в его заявлении.
По словам министра, всего Украина в течение этого календарного года получит чуть более 20 млн доз вакцины Pfizer.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.