США заявили, что приветствуют отвод войск России от границы с Украиной

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан заявил, что Вашингтон приветствует отвод войск России от границы с Украиной.
США заявили, что приветствуют отвод войск России от границы с Украиной
  • РИА Новости

«Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг», — приводит РИА Новости слова Салливана.

По его словам, США используют конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня для общения с Россией.

«Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими», — добавил Салливан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении всех проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. До 1 мая войска должны вернуться в места дислокации. Цели внезапной проверки были достигнуты полностью, заявил глава оборонного ведомства.

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