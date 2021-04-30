США заявили, что приветствуют отвод войск России от границы с Украиной

Советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан заявил, что Вашингтон приветствует отвод войск России от границы с Украиной.

«Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг», — приводит РИА Новости слова Салливана.

По его словам, США используют конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня для общения с Россией.

«Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими», — добавил Салливан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении всех проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. До 1 мая войска должны вернуться в места дислокации. Цели внезапной проверки были достигнуты полностью, заявил глава оборонного ведомства.