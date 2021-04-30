На Украине выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса

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На Украине коронавирусную инфекцию выявили ещё у 10 072 человек. Общее число случаев COVID-19 в стране составило 2 069 537, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Roman Baluk

«10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года. В частности, заболели 391 ребёнок и 188 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине умерли 307 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 44 085. Ещё 20 192 человека вылечились после болезни. Общее число переболевших COVID-19 на Украине возросло до 1 655 525.

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