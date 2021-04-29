Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины
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Об этом сообщает «СТРАНА.UA».
С мая 2020 года Галущенко занимал должность вице-президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».
Также он работал в органах прокуратуры и МИД. Кроме того, Галущенко занимал должности замруководителя департамента секретариата президента Украины и директора департамента судебной работы Министерства юстиции, пишет «Укринформ».
28 апреля правительство Украины сообщило о неудовлетворительной работе снятого со своего поста главы украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева.
Главой «Нафтогаза» назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко.