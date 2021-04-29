Армения намерена продлить срок запрета импорта турецких товаров

Правительство Армении намерено продлить срок запрета импорта в республику турецких товаров, а также их продажу в свете того, что «обходными путями их импортируют», сообщил и. о. министра экономики Ваан Керобян.

«Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают», — приводит его слова ТАСС.

Керобян не уточнил конкретный срок действия ограничений.

В октябре 2020 года правительство Армении решило временно запретить импорт турецких товаров. Решение вступило в силу 31 декабря.

Ограничение «преследует цель безопасности», пояснили в правительстве.