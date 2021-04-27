Украина высылает консула России в Одессе
- РИА Новости
Как заявили в Киеве, украинский МИД выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.
«Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении МИД.
Там назвали решение Москвы «продолжением развёрнутой в России антиукраинской кампании».
«В ответ МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — сказали в министерстве.
Ранее российский МИД сообщил, что сотрудник посольства Украины объявлен персоной нон грата «в связи с недружественными действиями украинской стороны».
Ведомство предупредило, что в отношении Киева могут быть приняты дополнительные меры.