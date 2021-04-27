Украина высылает консула России в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране. Он должен покинуть Украину до 30 апреля.

Как заявили в Киеве, украинский МИД выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.

«Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении МИД.

Там назвали решение Москвы «продолжением развёрнутой в России антиукраинской кампании».

«В ответ МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — сказали в министерстве.

Ранее российский МИД сообщил, что сотрудник посольства Украины объявлен персоной нон грата «в связи с недружественными действиями украинской стороны».

Ведомство предупредило, что в отношении Киева могут быть приняты дополнительные меры.