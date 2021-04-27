Шойгу обсудил с министрами обороны ОДКБ региональную безопасность

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ», — приводит сообщение Минобороны России РИА Новости.

В Душанбе после встречи с Рахмоном министры на площади Дусти возложили венки к памятнику первому правителю государства — Исмаилу Самани.

26 апреля Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ.