Шойгу обсудил с министрами обороны ОДКБ региональную безопасность

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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Шойгу обсудил с министрами обороны ОДКБ региональную безопасность
  • © РИА Новости

«В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ», — приводит сообщение Минобороны России РИА Новости.

В Душанбе после встречи с Рахмоном министры на площади Дусти возложили венки к памятнику первому правителю государства — Исмаилу Самани.

26 апреля Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ.

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