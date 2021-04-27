Шойгу обсудил с министрами обороны ОДКБ региональную безопасность
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«В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ», — приводит сообщение Минобороны России РИА Новости.
В Душанбе после встречи с Рахмоном министры на площади Дусти возложили венки к памятнику первому правителю государства — Исмаилу Самани.
26 апреля Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ.