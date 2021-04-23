Военные России и Таджикистана завершили основной этап совместных учений

Военнослужащие 201-й военной базы России и Вооружённых сил Таджикистана завершили основной этап совместных учений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Военнослужащие 201-й военной базы России и Вооружённых сил Республики Таджикистан условно взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении, проходящем на полигоне Харб-Майдон. По легенде, незаконное вооружённое формирование численностью около 1500 человек прорвало границу и вклинилось вглубь территории», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что совместные манёвры проходят в период с 19 по 23 апреля.

Всего в учениях задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.