Военные России и Таджикистана завершили основной этап совместных учений

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Военнослужащие 201-й военной базы России и Вооружённых сил Таджикистана завершили основной этап совместных учений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Военные России и Таджикистана завершили основной этап совместных учений
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Военнослужащие 201-й военной базы России и Вооружённых сил Республики Таджикистан условно взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении, проходящем на полигоне Харб-Майдон. По легенде, незаконное вооружённое формирование численностью около 1500 человек прорвало границу и вклинилось вглубь территории», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что совместные манёвры проходят в период с 19 по 23 апреля.

Всего в учениях задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.

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