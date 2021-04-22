На Украине за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
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«По состоянию на 22 апреля 2021 года зафиксировано 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребёнка и 319 медработников», — написал он в Facebook.
По данным Минздрава, всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 990 353 человека, умерли 41 266, выздоровели 1 533 303.
Ранее правительство Украины решило продлить режим ЧС, а также карантинные меры, связанные с коронавирусом, до 30 июня