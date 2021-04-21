В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Горловке в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) с применением противотанкового ракетного комплекса и миномёта.
В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки
  • РИА Новости

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Удар был нанесён в 18:10 из района подконтрольного Украине поселка городского типа Ленинское. Под огнём оказались окрестности посёлка шахты имени Ю.А. Гагарина на северо-западе Горловки. Выпущено четыре мины калибром 120 мм и одна противотанковая управляемая ракета. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели двоих военнослужащих ДНР в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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