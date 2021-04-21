В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Короткая ссылка
В Кремле назвали темы переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые должны состояться 22 апреля в Москве.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

«Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», — приводит РИА Новости сообщение.

В свою очередь, в администрации Лукашенко сообщили, что «будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения».

«Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе», — добавили в пресс-службе белорусского президента.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным. По его словам, это будет «серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить