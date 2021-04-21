В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
- РИА Новости
«Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», — приводит РИА Новости сообщение.
В свою очередь, в администрации Лукашенко сообщили, что «будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения».
«Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе», — добавили в пресс-службе белорусского президента.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля.
Ранее Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным. По его словам, это будет «серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем».