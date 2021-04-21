ВСУ получили комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3»

Короткая ссылка
Сухопутные войска Вооружённых сил Украины получили новый комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3», пишет УНИАН.
ВСУ получили комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3»
  • © Сухопутные войска ВС Украины
  • Facebook

Отмечается, что это новейший украинский комплекс контрбатарейной борьбы.

В частности, комплекс артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций миномётов, артиллерии, осуществляющих обстрелы, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.

Ранее сообщалось, что Европейское командование США (USEUCOM) не намерено осуществлять дополнительную подготовку Вооружённых сил Украины.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить