ВСУ получили комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3»
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Отмечается, что это новейший украинский комплекс контрбатарейной борьбы.
В частности, комплекс артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций миномётов, артиллерии, осуществляющих обстрелы, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.
Ранее сообщалось, что Европейское командование США (USEUCOM) не намерено осуществлять дополнительную подготовку Вооружённых сил Украины.