В Литве обнаружили неизвестную мутацию коронавируса

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В Аникщяйском районе Литвы выявили случаи заболевания неизвестной мутацией коронавирусной инфекции. Об этом информирует Литовское радио со ссылкой на директора Утянского отделения Национального центра общественного здоровья Литвы Бируте Сапкаускене.
В Литве обнаружили неизвестную мутацию коронавируса
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«В наше управление 9 апреля поступила информация о том, что в Аникщяйском районе выявлены случаи заболевания коронавирусом с мутацией E484», — заявила она.

Сапкаускене добавила, что у центра пока нет информации о вирусе, у этого штамма ещё нет названия.

Всего было выявлено 35 случаев заболевания, около трети пациентов уже выздоровели.

Она добавила, что пока не замечено, чтобы пациенты тяжелее переносили этот штамм коронавируса. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов коронавирусной инфекции.

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