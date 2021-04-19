В Азербайджане сообщили о задержании двух нарушивших границу иранцев

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Азербайджанские пограничники задержали на границе с Ираном двух граждан этой страны, незаконно проникнувших на территорию республики. Один из нарушителей ранен и госпитализирован, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
В Азербайджане сообщили о задержании двух нарушивших границу иранцев
  • РИА Новости

«16 апреля около 22:00 двое неизвестных лиц нарушили государственную границу из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в зоне обслуживания пограничного поста... в районе села Газахлар Физулинского района», — говорится в пресс-релизе.

Нарушители не подчинились требованию пограничников и во время преследования один из них был ранен.

Задержанными оказались граждане Ирана 1991 и 1993 годов рождения. У них изъяли «1159 таблеток и 78 единиц препарата, похожего на Costed Mikro Politedve».

Кроме того, были задержаны местные жители 1987 и 1994 годов рождения, для которых предназначались данные посылки.

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