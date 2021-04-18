В Молдавии потерпел крушение легкомоторный самолёт

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Под Кишинёвом потерпел крушение легкомоторный самолёт. Погибших нет, трём находившимся на борту оказана медицинская помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.
В Молдавии потерпел крушение легкомоторный самолёт
  • Reuters

«Инцидент произошёл сегодня днем у посёлка Вадул-луй-Водэ, в 30 км от Кишинёва... К счастью, жертв нет, трём человекам, которые находились в самолёте, оказана помощь», — цитирует пресс-секретаря ведомства Лилиану Пушкашу Интерфакс.

Информация о крушении самолёта Aerostar Festival R40 поступила в 12:45 по местному времени.

По её словам, жертв удалось избежать благодаря тому, что инцидент произошёл на взлёте и самолёт с высоты 200—300 м упал на деревья, которые смягчили удар. При этом самолёт полностью разрушен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее чешский миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолёта на Аляске.

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