В Молдавии потерпел крушение легкомоторный самолёт

Под Кишинёвом потерпел крушение легкомоторный самолёт. Погибших нет, трём находившимся на борту оказана медицинская помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.

«Инцидент произошёл сегодня днем у посёлка Вадул-луй-Водэ, в 30 км от Кишинёва... К счастью, жертв нет, трём человекам, которые находились в самолёте, оказана помощь», — цитирует пресс-секретаря ведомства Лилиану Пушкашу Интерфакс.

Информация о крушении самолёта Aerostar Festival R40 поступила в 12:45 по местному времени.

По её словам, жертв удалось избежать благодаря тому, что инцидент произошёл на взлёте и самолёт с высоты 200—300 м упал на деревья, которые смягчили удар. При этом самолёт полностью разрушен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее чешский миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолёта на Аляске.