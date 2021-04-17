В Молдавии за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
- @protectiesocialamoldova
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (17 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 628 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 245 494», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 230 090 человек, более 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.