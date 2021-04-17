В Молдавии за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 628 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 245 494.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (17 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 628 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 245 494», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 230 090 человек, более 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.