В ЛНР заявили об американских инструкторах на учениях ВСУ

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что инструкторы из США приняли участие в тренировке артиллеристов ВСУ по отработке огневого поражения.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«На полигоне в районе населённого пункта Покровское с подразделениями 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ проведена тренировка с отработкой вопросов огневого поражения... На занятиях присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне в составе объединённой многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», — рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что «с целью обеспечения скрытности доставка иностранных специалистов осуществлялась транспортными средствами белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК».

Ранее сообщалось, что миссия канадских военных инструкторов на Украине была прервана по причине вспышки коронавируса среди её персонала.