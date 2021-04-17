В ЛНР заявили об американских инструкторах на учениях ВСУ
- Reuters
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«На полигоне в районе населённого пункта Покровское с подразделениями 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ проведена тренировка с отработкой вопросов огневого поражения... На занятиях присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне в составе объединённой многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», — рассказал Филипоненко.
Офицер пресс-службы добавил, что «с целью обеспечения скрытности доставка иностранных специалистов осуществлялась транспортными средствами белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК».
Ранее сообщалось, что миссия канадских военных инструкторов на Украине была прервана по причине вспышки коронавируса среди её персонала.