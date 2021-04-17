В ДНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле территории республики

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные из миномётов обстреляли территорию ДНР.
В ДНР обвинили ВСУ в миномётном обстреле территории республики
  • Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Обстрел производился в 13:00 по местному времени из направления подконтрольной Украине Марьинки по району посёлка шахты «Трудовская». Выпущено семь мин калибром 82 мм. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — пишет агентство.

В представительстве добавили, что украинская сторона в СЦКК вновь проигнорировала запрос режима тишины путём задействования координационного механизма.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле посёлка Ленинское.

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