В Молдавии за сутки выявили более 800 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 812 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 244 177.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (15 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 812 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 244 177», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 227 569 человек, более 5,4 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.