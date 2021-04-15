В ДНР провели разбирательство по факту обстрела Киевского района Донецка

В самопровозглашённой Донецкой народной республике провели разбирательство по факту обстрела Киевского района Донецка 14 апреля.

Как говорится в сообщении на сайте представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, 14 апреля вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Киевский район Донецка.

На месте инцидента побывала оперативная группа представительства СЦКК во главе с руководителем. Специалисты зафиксировали последствия обстрела.

По уточнённые данным, огонь вёлся из тяжёлого вооружения калибром 122 мм. В результате произошедшего погиб мужчина 1964 года рождения.

«По показаниям соседей, во время обстрела мужчина находился на балконе своей квартиры. Один из первых снарядов разорвался в 30 м напротив дома, в дереве на высоте 4—5 м, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения грудной клетки и ног», — сообщили в СЦКК.

Также в результате артиллерийского огня повреждены остекление в ближайших многоквартирных жилых дома, трансформаторная подстанция во дворе дома и ЛЭП возле подстанции ГП «Вода Донбасса».

«В ходе проведённого разбирательства уточнено направление ведения огня и применяемое вооружение. Анализ позиций сторон свидетельствует, что огонь вёлся со стороны н.п. Опытное по направлению н.п. Донецк», — заявили в СЦКК.

Отмечается, что все собранные представительством СЦКК материалы были переданы Генпрокуратуре, Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе и Следственному комитету России для дальнейшего приобщения к доказательной базе военных преступлений украинской стороны.

Ранее сообщалось, что заседание контактной группы по Донбассу проходит в видеорежиме.