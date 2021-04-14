Нацбанк Белоруссии повысил ставку до 8,5% годовых
В Белоруссии с 21 апреля ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, говорится на сайте Нацбанка республики.
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«Соответствующие решения приняты... с учётом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен», — заявил регулятор.
В Нацбанке отметили, что в конце 2020 года инфляционные процессы ускорились.
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