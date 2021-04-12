В Белоруссии объяснили прекращение трансляции Euronews
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«У нас в законе «О рекламе» вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идёт на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь», — сказали в Мининформе.
Там отметили, что представителям канала сказали о нарушениях, которые необходимо исправить. После этого состоится ещё одно заседание комиссии, и тогда, если всё будет нормально, они вновь получат разрешение на распространение.
В ведомстве добавили, что вещание европейского телеканала пока прекращено для всех операторов электросвязи на территории страны.