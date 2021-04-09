Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 240 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (9 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 910 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 240 056», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 220 881 человек, более 5,3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.