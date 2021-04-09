В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики Битарова

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В пресс-службе главы Северной Осетии заявили, что распространяемая в соцсетях информация об отставке главы региона Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме.
В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики Битарова
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Информация не соответствует действительности. Работа идёт в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в Telegram-каналах ранее появились сообщения о якобы принятом решении об отставке Битарова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.

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