В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики Битарова
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Информация не соответствует действительности. Работа идёт в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в Telegram-каналах ранее появились сообщения о якобы принятом решении об отставке Битарова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.