В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики Битарова

В пресс-службе главы Северной Осетии заявили, что распространяемая в соцсетях информация об отставке главы региона Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики. «Информация не соответствует действительности. Работа идёт в обычном режиме», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что в Telegram-каналах ранее появились сообщения о якобы принятом решении об отставке Битарова. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.