Козак объяснил нежелание Киева выйти из Минских соглашений

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Киев боится выйти из Минских соглашений.  Об этом он сказал в ходе встречи с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак объяснил нежелание Киева выйти из Минских соглашений
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Козак отметил, что для Киева выйти из Минских соглашений значит «обнулить переговорный процесс и вернуться в состояние 2014 года».

По его словам, в случае выхода из Минских соглашений украинская сторона «опрокинет резолюцию СБ ООН». 

«Они [Киев] имеют на это международное право, выйти из устава ООН — тоже могут сделать. Но они и этот шаг боятся сделать», — цитирует его ТАСС.

Также Козак заявил, что у представителей Киева «логика почему-то: если они выйдут из Минских соглашений, тогда с России снимут все санкции».

«Но нет этой логической причинно-следственной связи», — сказал он.

Ранее Козак прокомментировал поездку украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс.

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