Козак объяснил нежелание Киева выйти из Минских соглашений
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Козак отметил, что для Киева выйти из Минских соглашений значит «обнулить переговорный процесс и вернуться в состояние 2014 года».
По его словам, в случае выхода из Минских соглашений украинская сторона «опрокинет резолюцию СБ ООН».
«Они [Киев] имеют на это международное право, выйти из устава ООН — тоже могут сделать. Но они и этот шаг боятся сделать», — цитирует его ТАСС.
Также Козак заявил, что у представителей Киева «логика почему-то: если они выйдут из Минских соглашений, тогда с России снимут все санкции».
«Но нет этой логической причинно-следственной связи», — сказал он.
Ранее Козак прокомментировал поездку украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс.