СК возбудил дело по факту ранения жителя ЛНР в результате взрыва украинской мины
08 апреля 2021

СК возбудил дело по факту ранения жителя ЛНР в результате взрыва украинской мины

08 апреля 2021 | 15:23

СК возбудил дело по факту ранения жителя ЛНР в результате взрыва украинской мины

07 апреля 2021 | 12:24

СК России завёл ещё два дела на украинских силовиков

05 апреля 2021 | 13:25

СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе

24 марта 2021 | 16:15

СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ

26 февраля 2021 | 09:01

СК возбудил дело по факту ранения в ходе обстрела ВСУ мирного жителя Донецка

19 января 2021 | 12:08

В СК рассказали о розыске 32 граждан в связи с нападениями на российские дипмиссии на Украине

19 января 2021 | 10:58

СК рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

Следственный комитет России продолжает устанавливать новые факты применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещённых средств и методов ведения войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, украинские военнослужащие произвели минирование участка местности между рекой Северский Донец и населённым пунктом Жёлтое самопровозглашённой Луганской народной республики. 7 апреля, проходя по этому участку местности из села к реке, 56-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что один подросток погиб и ещё один пострадал при подрыве на взрывном устройстве в городе Славяносербске самопровозглашённой Луганской народной республики.