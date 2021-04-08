СК возбудил дело по факту ранения жителя ЛНР в результате взрыва украинской мины

Следственный комитет России продолжает устанавливать новые факты применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещённых средств и методов ведения войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, украинские военнослужащие произвели минирование участка местности между рекой Северский Донец и населённым пунктом Жёлтое самопровозглашённой Луганской народной республики. 7 апреля, проходя по этому участку местности из села к реке, 56-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что один подросток погиб и ещё один пострадал при подрыве на взрывном устройстве в городе Славяносербске самопровозглашённой Луганской народной республики.