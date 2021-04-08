В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 331 808

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 331 808.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 322 223 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

В общей сложности проведено 5 496 424 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».