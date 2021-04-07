Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети

Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля будет отключён от сети в рамках проводимых испытаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Reuters