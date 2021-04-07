Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети

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Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля будет отключён от сети в рамках проводимых испытаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети
  • Reuters

«Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключён от сети», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации».

31 марта сообщалось, что первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу после планового отключения от сети. 

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