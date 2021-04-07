Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети
- Reuters
«Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключён от сети», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «в ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации».
31 марта сообщалось, что первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу после планового отключения от сети.