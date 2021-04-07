В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 330 536

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В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 330 536.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 330 536
  • РИА Новости

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 320 844 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 478 163 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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