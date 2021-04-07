В Ереване задержали несколько участников акции протеста у здания правительства

Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как пишет РИА Новости, протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались прорваться.

Начались стычки, есть задержанные.

По данным Sputnik Армения, несколько десятков женщин (преимущественно участницы движения «Вето») организовали в среду, 7 апреля, в Ереване шествие и акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протестующие начали шествие от площади Шарля Азнавура и остановились у здания правительства на площади Республики.

Участники попытались прорвать кордон полицейских и войти в здание правительства, но их остановили. Затем протестующие стали бросать яйца в сторону полицейских и в здание правительства.