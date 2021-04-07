Минобороны России и Белоруссии обсуждают вопросы контроля над вооружениями

Короткая ссылка
В Минске проводится 59-е заседание Совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте белорусского оборонного ведомства.
Минобороны России и Белоруссии обсуждают вопросы контроля над вооружениями
  • РИА Новости

«От российской стороны участие в заседании принимает делегация во главе с начальником национального центра по уменьшению ядерной опасности Российской Федерации Сергеем Рыжковым. Белорусскую делегацию возглавляет начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Александр Венгура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе заседания стороны на экспертном уровне обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями, определят конкретные шаги по решению проблемных вопросов».

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе рабочего визита в Минск провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить