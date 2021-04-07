Минобороны России и Белоруссии обсуждают вопросы контроля над вооружениями

В Минске проводится 59-е заседание Совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте белорусского оборонного ведомства.

«От российской стороны участие в заседании принимает делегация во главе с начальником национального центра по уменьшению ядерной опасности Российской Федерации Сергеем Рыжковым. Белорусскую делегацию возглавляет начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Александр Венгура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе заседания стороны на экспертном уровне обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями, определят конкретные шаги по решению проблемных вопросов».

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе рабочего визита в Минск провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым.