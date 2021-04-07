СК России завёл ещё два дела на украинских силовиков

Главное следственное управление СК России возбудило ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), в связи с противоправными действиями украинских силовиков.

Об этом сообщается на сайте российского СК.

По версии следствия, «представители Вооружённых сил Украины и других воинских формирований в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке страны активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями».

«Так, украинскими силовиками были установлены мины в районе Набережной улицы посёлка городского типа Славяносербска. 6 апреля 2021 года двое несовершеннолетних гуляли в указанном районе, в результате контакта с боеприпасами произошёл их подрыв. 17-летний подросток погиб от полученных травм, второй потерпевший 16 лет получил ранения», — говорится в сообщении.

Также, как сообщили в СК, «украинские военнослужащие на протяжении длительного времени в ходе вооружённого противостояния осуществляли прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в посёлке городского типа Зайцево Никитовского района города Горловки самопровозглашённой Донецкой народной республики».

«В результате таких обстрелов на приусадебный участок домовладения по улице Полетаева попал, но не сдетонировал один из боеприпасов. 6 апреля текущего года 65-летняя местная жительница задела этот боеприпас, в результате чего произошёл его подрыв и женщина получила ранения», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что «украинскими военнослужащими в очередной раз были нарушены протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и дополнительный протокол II к ней».

Ранее сообщалось, что один подросток погиб и ещё один пострадал при подрыве на взрывном устройстве в городе Славяносербске самопровозглашённой Луганской народной республики.