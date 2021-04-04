В Молдавии за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 235 087.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (4 апреля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 693 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 235 087», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 215 091 человек, более 5,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.