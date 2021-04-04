В Тбилиси в результате взрыва газа в доме погиб один человек

В многоэтажном доме на окраине Тбилиси произошёл взрыв газа, в результате которого женщина упала с балкона четвёртого этажа и впоследствии скончалась, сообщает «Рустави 2» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

Reuters