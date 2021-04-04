В Тбилиси в результате взрыва газа в доме погиб один человек

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В многоэтажном доме на окраине Тбилиси произошёл взрыв газа, в результате которого женщина упала с балкона четвёртого этажа и впоследствии скончалась, сообщает «Рустави 2» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.
В Тбилиси в результате взрыва газа в доме погиб один человек
  • Reuters

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 187 Уголовного кодекса Грузии.

В результате взрыва была снесена одна из стен квартиры. Жильцы дома эвакуированы, больше пострадавших нет.

В качестве основной причины взрыва рассматривается утечка газа.

В конце марта сообщалось, что в Зеленодольске Республики Татарстан в жилом девятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого обрушилось семь квартир. Два человека погибли, ещё семеро пострадали.

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