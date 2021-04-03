В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 326 065
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 316 649 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 424 844 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2276 пациентов с коронавирусом».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».