В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 324 694

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 324 694.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 315 226 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 406 567 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».