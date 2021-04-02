Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

«Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — говорится в послании Путина.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.