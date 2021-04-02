Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.
Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — говорится в послании Путина.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.

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